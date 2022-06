Noiva descobre que amigo desistiu de ir ao casamento para ‘tentar ter um bebê’

Uma noiva ficou completamente decepcionada depois que um de seus melhores amigos afirmou não saber se poderá comparecer ao casamento dela por estar “se concentrando em ter um bebê”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva decidiu contar sua história no Reddit, onde compartilhou seu desabafo após saber que o amigo pode não conseguir comparecer ao seu casamento.

Em seu relato ela conta que ouviu outro convidado do casamento comentar que seu amigo pode não conseguir comparecer por precisar acompanhar a esposa durante um “procedimento” para tentar engravidar que será realizado em outra cidade

“Vamos nos casar daqui seis dias e descobrir que talvez um de nossos melhores amigos não poderá vir porque sua esposa fará um procedimento para engravidar”.

“Estou chateada. Eles sabem do nosso casamento há mais de 1 ano e meio e escolheram bem essa semana para o procedimento? Já pagamos as refeições deles e eles não nos disseram nada, ouvimos por outra pessoa”, desabafa a noiva.

Ela ficou decepcionada

Além disso, a noiva também soube que outra amiga próxima não vai aproveitar a festa da recepção e nem ficará com os demais convidados no hotel durante o final de semana, ela também está tentando ter um bebê.

“Eu ouvi isso de outras pessoas da minha família. Outra amiga próxima não vai participar da festa porque também está tentando ter um bebê. Ela também não vai passar o final de semana no hotel com os demais convidados, vai ficar na casa dos pais a uma hora de distância do local”.

“Entendo que a vida segue seu caminho e quero respeitar o que eles estão vivendo, mas não posso evitar estar irritada com isso. Fomos ao casamento de todos eles e nos animamos com as comemorações, e agora que é a nossa vez parece que não somos uma prioridade para eles”, desabafou a noiva.

Apesar da noiva expor seus sentimentos, os usuários do Reddit ficaram divididos em suas opiniões. “Se alguém ficasse com raiva de mim por eu ‘não estar curtindo’ o casamento, não seria mais meu amigo”, afirmou uma pessoa.

“Eu consigo entender como é chato ouvir de outras pessoas que seus convidados estão desistindo de seu casamento na semana da festa e sem mesmo te informar quanto a isso”, afirmou outra pessoa.