“Lavei o rosto, cortei o cabelo e fizemos 3 filhos”: Mulher viraliza ao se apaixonar por um sem-teto

Diz o ditado que o amor é cego, mas às vezes parece que ele enxerga mais longe do que acreditamos. Pelo menos foi o que aconteceu na Cidade do México, onde uma usuário do TikTok viralizou contando como se apaixonou e casou com um sem-teto que conheceu nas ruas e acabou tornando-se pai de suas três filhas.

Segundo @Laliza, as mulheres estão sozinhas porque querem. “Eu o conheci lavando carros fora desta Oxxo [loja de conveniência]. Ela diz que o seguiu para descobrir onde morava e depois de muitos dias o convenceu a ficarem juntos.

“Lavei o rosto dele, cortei o cabelo dele, ele era tão lindo”, disse a mulher, enquanto mostrava fotos do processo. A história chamou atenção nas redes sociais e ela resolveu contar tudo que aconteceu desde o dia em que o tirou das ruas.

No segundo vídeo, Lakiza fala de sua família e dos filhos que teve com o ex-morador de rua. “Tivemos três filhas e perdemos uma”. Segundo ela, sua vida continua muito boa. “Ele é muito bom, me ajuda em tudo e faz de tudo para me ver feliz”

“Até agora ainda estamos muito felizes e apaixonados. Ele é o melhor ‘malandro’ que eu poderia ter escolhido”, disse Lakiza, em vídeo que acumulou milhares de visualizações no Tik Tok.

EXCESSO DE BAGAGEM

Um colombiano foi filmado no aeroporto da Argentina tomando providências para fugir do excesso de bagagem, que certamente lhe custaria um dinheiro extra que não estava previsto nas despesas.

Parara fugir da cobrança, ele resolveu apelar para a criatividade e vestiu a maior quantidade de roupas que pode, uma sobre a outra, para esvaziar a mala e diminuir o peso. Um influenciador que passava pelo local gravou as imagens.