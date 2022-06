Fantasma? Caminhoneiro fica apavorado com imagens que filmou na estrada

Um vídeo gravado por um motorista de caminhão em uma estrada na província de Córdoba, na Argentina, deixou a todos de cabelos em pé.

De acordo com o motorista, identificado como Jorge, as imagens foram feitas na madrugada do último sábado quando viajava pela estrada entre Santa Fé e Córdoba.

“Eu não acreditava nessas coisas até que aconteceu comigo”, disse o motorista.

Durante entrevista a um canal de televisão local, ele diz que viu uma menina em pé na parte de trás de um caminhão em alta velocidade que cortava a noite. Pelo rádio, ele pediu a um colega que corresse e emparelhasse com ele para ver a imagem e ele também tem a mesma visão. Uma menina vestida de branco, parecendo um fantasma, em pé sobre o pára-choque do caminhão.

Segundo Jorge, quando os veículos cruzam o trilho do trem a garota pula do caminhão e desaparece na noite e ele para de filmar. “Ele deve ter ficado mais assustado do que eu”, disse ao Canal Coop.

O caminhoneiro disse que tem certeza que viu um fantasma e que ainda fia apavorado lembrando da visão no meio da noite.

LEIA TAMBÉM: Polícia prende ‘Desdentado’, estuprador em série, após atacar novas vítimas

ANJO

Stuart Murray, 56 anos, fotógrafo amador que vive em Portsoy, em Aberdeenshire, na Escócia, fez uma foto que viralizou nas redes sociais porque, ao contrário da nota acima, não mostra um fantasma, mas um anjo.

Ele contou que pretendia fazer uma foto do pôr do sol no Mar do Norte e usou seu smartphone para registrar a cena.

Imagem feita por fotógrafo amador na Escócia (Stuart Murray)

O reflexo do sol se pondo no mar criou dois círculos amarelos, com o sol no meio, parecendo a imagem de um ser celestial com as asas abertas.

Não sou religioso, mas sabia o que surgiria na cabeça da maioria das pessoas se vissem a foto. Se isso dá um pouco de conforto a uma ou duas pessoas, que assim seja. Eu só estava realmente procurando a imagem clássica de um pôr do sol”, disse Murray