Vídeo registra momento dramático em que pit bull ataca chihuahua em restaurante pet friendly

Um vídeo registrou o momento dramático em que um pit bull ataca um pequeno chihuahua em um restaurante pet friendly.

Na gravação de 41 segundos, é possível ver que alguns clientes do local estão lutando na tentativa de salvamento depois que o cachorro pitbull agarrou o pequeno cachorro Chihuahua pelo pescoço, que estava perto de outra mesa.

Apesar de pelo menos quatro pessoas tentarem separá-los, o cachorro pitbull arrastou o chihuahua, enquanto continuou mordendo, como detalhado pelo site Publimetro.

O dono do pit bull tentou várias vezes tirar o pequeno da boca, enquanto o dono do chihuahua chutou o cão sem sucesso, em um momento impactante.

Finalmente, outra frequentadora consegue salvar o chihuahua, enquanto o dono do pitbull tenta acalmá-lo.

O local onde o vídeo foi gravado é desconhecido até o momento. O registro acabou viralizando nas redes sociais e deixando usuários chocados.

Ainda de acordo com as informações, o registro foi compartilhado no dia 12 de junho no Twitter e já conta com quase 900 mil reproduções. Confira vídeo impactante:

Los restaurantes pet friendly es lo de hoy. pic.twitter.com/axppisOrOb — Alice Osbourne (@Magnolia_Wilde) June 12, 2022

Texto com informações do site Publimetro