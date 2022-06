Vídeo: onça é flagrada andando em ruas do interior de SP. “Achei que era um cachorro”, diz moradora que ficou de frente com o animal

Uma onça parda foi flagrada por uma câmera de segurança deixando região de mata na Vila Gomes, em Igarapava, interior de São Paulo. De acordo com a EPTV, o episódio inusitado ocorreu por volta das 18h50 da última quarta-feira (15).

No vídeo, é possível notar que a onça sai de um terreno e entra na avenida do bairro. Segundo reportagem, algumas pessoas ainda tentaram correr atrás do animal, mas sem sucesso. Uma moradora local deu cara com a onça.

“Eu estava varrendo a calçada quando eu olhei para cima e vi aquele bicho correndo. Eu achei que era cachorro, mas era uma onça e falei para a minha vizinha ‘nossa que tamanho de onça’!” Segundo a dona de casa Clair dos Santos, a onça virou a esquina ela não a viu mais.

Assista ao vídeo a seguir:

Outro morador também se deparou com o animal. “Quando eu estava chegando na casa da minha mãe me deparei com a onça subindo a rua”, disse o caldeireiro Antônio Mário dos Santos. O homem ainda informa que tentou segui-la para tirar fotos, porém a onça rapidamente voltou para a mata.

“Segui ela até por volta de uns dois quarteirões, onde ela virou a esquerda e ficou em um canto lá. Aí eu cheguei, fui tirar uma foto dela, só que quando eu fui pra tirar foto ela pulou a cerca e andou pela mata”, diz Antônio.

Segundo testemunhas locais, o ‘passeio’ da onça foi rápido e não houve nenhum ataque.

