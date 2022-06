Pastora diz que “Jesus também ama o hétero”; assista ao vídeo com a declaração Imagem: reprodução (Redes sociais Lannah Holder).

A pastora Lannah Holder, da igreja inclusiva ‘Cidade de Refúgio’, localizada em São Paulo, fez uma publicação em seu Instagram onde diz que “Jesus também ama o hétero”. Em tom de ironia, o vídeo aparenta ser uma crítica às falas ditas por outros líderes religiosos sobre a comunidade LGBTQIA+.

Veja o vídeo completo a seguir:

Na publicação, a pastora ainda diz que “você não escolheu ser hetero, você nasceu assim”.

Nos comentários do vídeo, muitas pessoas elogiaram Lannah e continuaram na brincadeira. “Não tenho nada contra hétero, até tenho amigos héteros. E oro por eles pra deus abençoar e dar direção pra eles”, disse um dos seus seguidores. Outras pessoas entenderam a brincadeira e mesmo assim responderam em tom mais sério: “A paz do Senhor Jesus! Ninguém vai pro céu pele orientação sexual que tem, a salvação é pela graça através da nossa fé em Cristo e santificar a nossa vida esse é o caminho”, respondeu outra pessoa.

Veja a declaração completa da pastora:

“Presta atenção porque eu quero abençoar a sua vida, principalmente se você não for alguém normal como eu, se você for hétero. Eu quero te dizer que Jesus também ama o hétero. Eu quero e dizer que você não vai para o inferno por ser hétero. E eu também acredito que você não escolheu ser hétero, eu acredito que você nasceu assim. Inclusive, eu conheço alguns ex-héteros que voltaram a ser hétero novamente, que tentaram a tal cura hétero, que subiram o Monte, que oraram, que pediram a Deus para que Deus mudasse a vida deles - inclusive eles achavam que era doença -, depois eles começaram a achar que era demônio, então houve muito essa confusão na mente do hétero.

Então eu quero te dizer que, como alguém normal, uma mulher gay, pastora de uma igreja também tradicional, que aceita também os heterossexuais, eu quero te convidar a conhecer uma graça que te inclui. Uma graça que o senhor tem para a sua vida, mesmo você sendo hétero, você não vai para o inferno. Se você ouviu isso a vida inteira, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus te ama, ele te criou assim como você é, não tem problema se você é homem e gosta de mulher, se você é mulher e gosta de homem. Jesus te ama assim como você é. Jesus te ama. Essa é a palavra que eu tenho para você”.

