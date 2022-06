O que você vê primeiro nesta imagem diz se você é introvertido ou extrovertido

O que você vê na imagem acima? Sua primeira percepção deste desenho simples pode dizer se você tem tendência a ser mais introvertido ou extrovertido.

Segundo o portal New York Post, são apenas duas possibilidades. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: NY Post)

Confira o resultado:

Se você enxergou primeiro o rosto

Caso você tenha visto primeiro um “rosto” na lua, com um bigode, é provável que você seja uma pessoa introvertida.

Os outros te enxergam como uma pessoa sensível, gentil e um bom ouvinte. Você tem uma tendência a evitar conflitos e, por isso, tem boa intuição em enxergar os problemas.

Se você enxergou primeiro os pássaros

Neste caso, é bem possível que você se identifique como uma pessoa extrovertida.

Você é visto como uma pessoa alegre, engraçada, espirituosa e brincalhona. Você se joga de cara nas situações, tem a mente aberta e tem o talento de deixar as pessoas confortáveis quando elas estão à sua volta.

O que você vê nesta outra imagem?

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Oleg Shuplyak)

Sua primeira percepção desta pintura pode revelar detalhes sobre como você conquista as pessoas ao redor.

Segundo o portal The US Sun, existem quatro possibilidades diferentes. Você pode ser reconhecido por sua capacidade de discernimento, pelo humor, pela positividade ou pela animação.

A pintura é do artista ucraniano Oleg Shupliak, conhecido por fazer releituras de quadros e figuras famosas na história da arte, de forma surrealista. Este, no caso, é inspirada no quadro “Mulher com sombrinha”, de Claude Monet.

Confira o resultado neste link.

