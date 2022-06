Noivo afirma ter comprado a casa do casal, mas o dinheiro utilizado era da noiva

Uma noiva ficou completamente revoltada depois que seu noivo perguntou a ela se poderia dizer a todos que comprou sozinho a casa em que o casal irá morar. Diante da atitude do companheiro, ela está até mesmo questionando o relacionamento.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de uma postagem no Reddit, onde contou o caso em detalhes.

“Meu noivo, de 37 anos, e eu ficamos noivos há alguns meses. Vamos nos casar em breve e os convites já foram enviados. Além do casamento, nós também estamos ocupados com nossa mudança para a casa que compramos juntos, sendo que ele usou 30% de suas economias e eu 70% das minhas”, conta a noiva.

Segundo ela, a compra da casa a fez se privar de diversas coisas com as quais gosta de utilizar seu dinheiro, mas por ser uma grande conquista do casal, ela relevou. No entanto, a mulher está repensando sua atitude depois de um pedido feito pelo noivo.

Ele quer receber o crédito pela compra da casa

Durante uma conversa com seu noivo, ela foi surpreendida quando o companheiro decidiu abordar um tópico específico: a compra da casa. “Ele decidiu conversar sobre seu ‘discurso do noivo’, e perguntou se eu ficaria bem se ele mencionasse que comprou sozinho a casa que compramos juntos”.

“Fiquei surpresa e perguntei a ele o motivo e ele disse que era apenas para ‘aumentar sua confiança’ durante o discurso. Eu disse que não me sentia bem com isso porque acho injusto ele não reconhecer o fato de que eu também me sacrifiquei para comprar essa casa”.

Mesmo com ela explicando seus sentimentos em relação ao tema, o noivo foi irredutível e decidiu que vai incluir o tema em seu discurso. “Ele ficou bravo, nós discutimos e ele começou a gritar e dizer que era apenas um favor que eu poderia fazer para ele se sentir bem. Ele está de mau humor e agora está fora de casa se recusando a atender minhas ligações. Está me ignorando ate eu ceder”.

Diversas pessoas comentaram a publicação da noiva e a orientaram a permanecer firme e reconsiderar seu relacionamento: “Não ceda! Também repense seu casamento, ele está se comportando feito uma criança”.

“Reconsidere o casamento, isso é uma forma totalmente tóxica de agir”, comentou outra pessoa.