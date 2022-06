Mulher é chamada de egoísta por se queixar do barulho feito pelo bebê da vizinha

Uma mulher está sendo chamada de egoísta depois apresentar uma queixa no condomínio sobre o barulho feito pelo bebê de sua vizinha durante a madrugada. Segundo ela, os gritos constantes do bebê recém-nascido a impedem de conseguir descansar durante as poucas horas que ela tem para isso.

Em um post publicado no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, a mulher explicou que trabalha como residente médica em um hospital, o que faz com que suas horas de descanso sejam escassas e extremamente necessárias.

Desde que sua vizinha do apartamento de baixo teve um bebê, mesmo quando exausta, ela não consegue descansar por conta do choro constante da criança durante as noites.

“Moro em um apartamento e sou residente médica. Trabalho 100 horas por semana além de horas extras de estudo e papelada. Por conta do meu trabalho tenho menos horas de descanso do que o normal”.

“Minha vizinha teve seu bebê no mês passado e desde que ela voltou para casa eu não consigo mais dormir. Sou acordada a cada 1 hora com os gritos e choro do bebê”, conta a mulher.

Ela tentou propor uma solução

A mulher continua seu relato explicando que também entende a situação da mãe e sabe que um bebê recém-nascido tem suas particularidades e exige uma atenção constante, mas ela afirma não estar conseguindo manter o mínimo de sono necessário para “ficar bem”.

Ela afirma ter tentado contato com a mãe antes de tomar outras atitudes, mas não teve sucesso e decidiu então conversar com o proprietário do imóvel.

“Tentei conversar com minha vizinha sobre ela tentar centralizar em um cômodo suas caminhadas noturnas durante o choro do bebê ou até mesmo providenciar algum isolamento acústico, mas toda vez que tentei falar com ela tinha uma nota na porta dizendo que o bebê estava dormindo”.

“Cansei da situação e falei com meu senhorio, disse a ele claramente que não a estava culpando, mas que gostaria de saber sobre a possibilidade de um isolamento acústico para resolver a situação”.

No entanto, durante um de seus poucos dias de folga, ela foi acordada pela mãe batendo em sua porta e gritando. Ela ficou furiosa por conta do contato do senhorio. “Ela começou a gritar dizendo que eu estava tentando expulsar uma mãe solteira do prédio. Os vizinhos estavam vendo tudo e eu tentei explicar o que aconteceu”.

Leia também: Comportamento inadequado de vizinhos está tirando uma família do sério

“Eu acabei perdendo a paciência e gritei de volta. Estou exausta e apenas retruquei. Disse a ela que o bebê é tão barulhento que pode custar meu emprego e que não consigo mais ‘funcionar’ por conta do barulho. Também falei que ela deveria buscar um isolamento acústico ou tentar morar em algum lugar que não seja um prédio”, conta a mulher.

Ela agora firma estar se sentindo mal com a situação: “Não esperava que o proprietário fosse ameaçar expulsá-la, mas sim que fosse ajudar a colocar o isolamento acústico”.

Entre os comentários, as pessoas ficaram divididas diante da situação: “Parece que sua agenda não combina com sua situação de vida. Você escolheu morar em um apartamento o que significa que vai ouvir barulho”.

“Eu consigo entender os dois lados”, afirmou outra pessoa.