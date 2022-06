Influenciadora plus size desabafa: “Pessoas gordas também podem aproveitar a vida!”

Quem não gosta de viajar? Embora às vezes viajar possa dar trabalho, malas, estresse e documentação, a situação pode ser ainda pior para pessoas acima do peso, que ainda precisam lidar com olhares, comentários ou críticas pelo seu peso, mas uma influenciadora plus size saiu para defender o direito de viajar e de curtir a vida.

A canadense Jae’lynn Chaney usou seu Instagram para dizer a seus mais de 80 mil seguidores que eles “não precisam serem magros” para viajar e que todos merecem explorar o mundo.

“Claro que sim! Pessoas gordas também podem aproveitar a vida!”, disse a influenciadora em um vídeo em que é vista em uma varanda, olhando para uma praia com palmeiras.

“Este é apenas um lembrete de que você pode viver sua vida, não importa o seu tamanho! Isso pode ser diferente para cada pessoa, e tudo bem”, disse a modelo plus size.

E claramente ela está vivendo a vida plenamente. Em outras fotos postadas em seu Instagram, Jae’lynn é vista posando de biquíni nas praias ou nadando em paisagens paradisíacas.

A influenciadora não só tem que lidar com estigmas devido ao seu peso, como também tem complicações na hora de viajar. Em outro de seus vídeos no Instagram, ela mostra que deve usar oxigênio nos aviões. “Eu uso roupas XXL e uso oxigênio. Se eu posso voar, você também pode! Não deixe que nada te impeça”, escreveu.

Jae’lynn falou várias vezes sobre como é difícil ser um criador de conteúdo plus size. Além dos milhares de comentários ofensivos que recebe nas redes sociais, tende a receber menos ofertas de emprego e recebem menos do que outros criadores de conteúdo, segundo ela.

Apesar disso, a influenciadora se recusa a mudar sua aparência. “Quando entro nas redes sociais, vejo muitas pessoas trabalhando com marcas, exigindo que essas marcas mudem seus tamanhos de roupas e apoiem clientes plus size. Eu adoro isso”, disse ela ao canal canadense The Columbian.