Gatinho se forma ao lado da dona com direito a diploma e tudo (Hailee Weader/Reprodução/Extraído do The Dodo)

O gatinho, cujo nome é Salem, foi resgato com apenas sete semanas de vida. O animal chegou com suas duas patinhas quebras. Após atendimento veterinário, rapidamente se recuperou e se tornou o xodó da família. Relato extraído do portal The Dodo.

“Se você não acordar às 8 da manhã em ponto para alimentá-lo, ele vai se sentar em cima de você e bater em seu rosto ou puxar seu cabelo até você acordar”, disse Hailee Weader, dona de Salem, ao The Dodo. “Ele anda pela casa miando ou ‘falando’ com todos nós e nos segue em todos os lugares, até no chuveiro. Se o ignorarmos ou ele não gostar de alguma coisa, ele encontrará a planta mais próxima e a derrubará do parapeito da janela ou da mesa e fará uma grande bagunça.”

Veja mais: Cachorro tenta esconder novo gatinho da família para ser o único a brincar com ele

Apoio moral felino

Gatinho se forma ao lado da dona com direito a diploma e tudo (Hailee Weader /Reprodução/Extraído do The Dodo)

O gatinho criou uma grande conexão com Weader. Embora tenha sido resgatado por ela em primeiro lugar, a dona também foi resgatada pelo animal de outra forma.

“Se foi um dia ruim ou estou tendo um ataque de pânico, ele vem se sentar em mim ou se aninha ao meu lado e começa a amassar minhas pernas e ronronar”, disse Weader. “Ele definitivamente foi um conforto em tudo no ano passado.”

Ao enfrentar seu último ano na faculdade, Weader entendeu que não poderia fazer isso sem Salem. Desta forma, o gatinho tornou-se um pilar de apoio moral a ela.

“Ele era como uma pequena celebridade no campus, e toda vez que estávamos andando ou eu o empurrava em seu carrinho de gato, as pessoas nos paravam e conversavam ou o acariciavam por um tempo”, disse Weader.

A formatura de Weader

Gatinho se forma ao lado da dona com direito a diploma e tudo (Hailee Weader/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Ao chegar o grande momento de formação, a dona de Salem sabia que não poderia fechar este ciclo sem seu pet. Por ter feito grande parte de sua experiência, o felino também deveria se formar. Desta forma, a mulher comprou as vestes para seu animal celebrar ao seu lado.

“Todo mundo estava entusiasmado e adorava sua roupa por toda parte”, disse Weader. “Tudo deu certo e pudemos aproveitar nossa cerimônia e comemorar.”