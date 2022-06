Família deixa mensagem escondida na lápide do pai e assusta equipe do cemitério

Uma família decidiu deixar uma homenagem um tanto quanto inusitada para um ente querido que faleceu. Apesar de afirmarem que a mensagem condiz com o senso humor de seu pai, a frase subliminar acabou intrigando a equipe do cemitério.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a família do homem acreditou que essa era a melhor homenagem possível para ele por conta de seu senso de humor único.

Depois da morte de Steven Owens, a família decidiu colocar em sua lápide a frase “carinhosa” mais utilizada pelo homem. Ao olhar pela primeira vez é possível perceber uma mensagem de carinho, mas ao prestar atenção as coisas mudam completamente de cenário.

Ao observar a primeira letra de cada linha é possível notar uma combinação inusitada que forma um “delicado xingamento” e que permitiu ao pai deixar seu último “Fo**-*e”.

“Era parte da personalidade dele”

Para a família de Owens, essa mensagem diz muito sobre a personalidade do homem e é uma forma “engraçada e inofensiva” para manter a memória dele viva. Segundo seus filhos, a expressão era usada regularmente por ele, mas com uma conotação brincalhona.

Na lápide é possível ler (em inglês) o equivalente a: “Para sempre em nossos corações. Até nos encontrarmos novamente. Memórias queridas. Conhecido como. Nosso filho, irmão. Pai, papai, tio. Amigo e primo”.

Para Lindsay Owens, filha de Steven, o termo “Fo**-*e” era parte do vocabulário “diário” do pai: “Foi definitivamente uma frase marcante para ele e até mesmo uma forma de ‘demonstrar carinho’. Se ele não gostasse de você, ele não falava com você. É apenas quem ele era”.

Apesar disso, os funcionários do cemitério não foram favoráveis à homenagem desde o início. Eles acreditam que a mensagem subliminar é uma “profanação inadequada” para um local de descanso e luto.

Por sua vez, a família quer que a lápide permaneça onde e como está: “Ninguém está forçando ninguém a sair lendo. É uma escolha individual fazer isso. Não foi para ofender aos outros, fizemos porque era nosso pai e nós o amamos, é assim que queremos nos lembrar dele”, afirma Zachary Owens, filho de Steven.