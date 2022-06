Um quebra-cabeças complicado afirma ser capaz de revelar se você tem QI elevado e seus traços secretos de personalidade.

A tarefa começa pedindo que você encontre a letra “b” em um mar de “d”s.

Crédito (Reprodução - playbuzz)

E enquanto a primeira imagem é bastante fácil, os quadrados ficam maiores e as letras ficam menores - tornando cada vez mais difícil o progresso.

Cada vez que você encontrar o “b”, você pode passar para a próxima imagem, como detalhado pelo site The Sun.

E se você é bom o suficiente para identificar cada b, você é rotulado de “gênio”.

“Você foi capaz de identificar cada b!!!” um aviso aparece no site do Playbuzz.

Crédito (Reprodução - playbuzz)

“Você claramente tem uma paixão pela perfeição, gosta de se desafiar e aprecia a diversidade.”

“Você está comprometido com a estética pessoal, se destaca em encontrar problemas e soluções e tem uma força motriz para criar.

“Você tem uma imaginação sem limites e uma mente aberta.

“Em palavras simples: você é simplesmente um gênio!”

Crédito (Reprodução - playbuzz)

Ou, se você conseguir identificar alguns dos b, mas não todos eles, você pode cair na categoria “altamente inteligente”.

Este quebra-cabeças complicado revela se você tem QI elevado e seus traços secretos de personalidade

O texto do site The Sun continua: “Você conseguiu identificar a maioria dos b’s entre os d’s!!” lê-se a nota.

Crédito (Reprodução - playbuzz)

“Você é um dissidente, um aprendiz rápido com múltiplas habilidades e interesses.”

“Você fica entediado se não estiver engajado e constantemente precisa de estímulos em seus campos de paixões.”

Crédito (Reprodução - playbuzz)

Ainda de acordo com as informações, aqueles que lutam para encontrar os b’s têm um QI mais baixo, avalia o teste.

Crédito (Reprodução - playbuzz)

Texto com informações do site The Sun