Empresa paga mais de R$ 10 mil para quem deixar entrar 100 baratas em sua casa

Que muitos têm medo de baratas e nojo, isso não é segredo para ninguém, e embora tais insetos apareçam de maneira espontânea, já imaginou ter a possibilidade de faturar o equivalente a mais de R$ 10 mil para deixar que um total de 100 entre em sua casa? Se você ficou curioso, esta é a proposta feita por uma empresa nos Estados Unidos. Vamos entender melhor?

Em linhas gerais, trata-se da oferta de uma empresa de dedetização — que segue em aberto — que quer testar um novo método de eliminação de tais insetos e por isso precisam fazer respectivas provas. E, como consequência, para a pessoa que emprestar seu lar para tal teste, há a recompensa no valor de $2 mil dólares americanos.

Mais detalhes sobre a proposta de empresa americana

Até o último dia 13 de junho de de 2022, o The Pest Informer já havia recebido cerca de 2.200 inscrições. O processo de seleção seguirá aberto até dia 31 de julho de 2022.

“Atualmente, estamos contratando de cinco a sete proprietários para nos permitir liberar cerca de 100 baratas americanas em suas casas e nos dar permissão para gravar e testar um tratamento específico contra elas”, é possível ler no site da empresa.

Dentre os requisitos que estão disponíveis no site estão:

Ter 21 anos ou mais;

Ser proprietário ou ter autorização por escrito do dono do imóvel;

Nenhum tratamento alternativo deve ser utilizado durante o período de teste que durará 30 dias;

Estar localizado nos Estados Unidos.

Importante: Para tranquilizar os participantes, a empresa esclarece que caso o teste não funcione e as baratas não sejam eliminadas, eles utilizarão o método tradicional, sem nenhum custo adicional.

Lembramos que todas as informações sobre a oferta, prazos, etc, são de total responsabilidade da empresa em questão [The Pest Informer].