Ela tem 61 anos, 7 filhos e quer ter mais um descendente com seu novo marido de 24 anos; avó revela novo amor e viraliza

Uma avó (com 17 netos) revelou que está pronta para ter um bebê com seu novo marido de 24 anos, dando o próximo passo na relação.

Gran Cheryl, de 61 anos, casou-se com Qaran McCain, da Geórgia, nos EUA, em setembro do ano passado, depois de namorar por cerca de um ano.

A dupla já havia feito manchetes graças à diferença de idade de 37 anos. A conta do casal no TikTok @kingqurannewpage já acumulou mais de 2,2 milhões de seguidores, tendo feito o pedido de casamento com um anel financiado pelos fãs.

A união, uma cerimônia à beira do rio no Tennessee, foi transmitido ao vivo para mais de 20 mil pessoas, como detalhado pelo site The Mirror.

Embora eles ainda não tenham certeza se isso aconteceria por adoção ou usando uma barriga de aluguel, eles já começaram a comprar algumas coisas.

Cheryl disse que a maioria de sua família apoiou a decisão e seus 17 netos já consideram Qaran como parte da família.

Segundo o site The Mirror, a avó disse que o casal havia falado sobre querer ter uma família unida.

Quaran conheceu ela em 2012, quando trabalhava em uma propriedade. Ele tinha apenas 15 anos na época.

A dupla perdeu contato por um tempo, mas se reencontrou em 4 de novembro de 2020, quando ele viu Cheryl, mãe de sete filhos, trabalhando.

Em setembro do ano passado, eles fugiram para o Tennessee com apenas dois amigos para testemunhar suas núpcias. No entanto, eles planejavam renovar os votos este ano, cercados por todos os seus amigos e familiares.

Ainda de acordo com as informações, tanto ele quanto Cheryl já descreveram sua vida sexual como “incrível” e até têm uma conta OnlyFans onde postam vídeos atrevidos.

