“Disseram que eu a estraguei”, conta mãe após fazer uma tatuagem em sua filha

Uma mãe está sendo duramente criticada depois de decidir fazer a primeira tatuagem de sua filha. Segundo ela, os avós paternos da menina a acusaram de “estragar” a neta deles.

Publicando seu relato no Reddit a mãe, que é tatuadora profissional, revela que a ideia da tatuagem e a escolha do desenho foram de sua filha, ‘Elle’, que recentemente completou 18 anos de idade.

“Eu tenho 36 anos e uma filha de 18, ‘Elle’. Eu a tive muito jovem e seu pai morreu quando ela tinha somente 2 anos. Praticamente sua vida toda fomos somente nós duas e isso nos tornou incrivelmente próximas”, conta a mulher.

“Comecei a tatuar ainda jovem, então minha filha praticamente cresceu dentro do estúdio e está acostumada a estar perto de pessoas tatuadas e com diversas modificações corporais. Eu sempre a incentivei a ser ela mesma e apoio seu amor pelas modificações corporais”.

Perto de completar 18 anos, a mulher conta que sua filha decidiu começar a economizar dinheiro para pagar sua primeira tatuagem. No entanto, ela se surpreendeu quando a jovem pediu que fosse ela a fazer o desenho.

“Eu concordei e juntas desenhamos a tatuagem, uma faixa de flores em seu braço. Depois que ela teve certeza sobre o desenho eu a registrei no estúdio e fizemos o desenho. Foi um momento lindo e de grande conexão entre nós”.

Os avós paternos da jovem não tem a mesma opinião

Segundo a mulher, os problemas começaram quando os avós da jovem, que são pais de seu falecido companheiro, foram ver a neta em comemoração ao seu aniversário de 18 anos.

“Eles vieram algumas semanas depois do aniversário dela, estava ficando quente então ela deixou sua tatuagem completamente à mostra. Os avós dela ficaram horrorizados”.

Apesar de terem contato com sua neta, a mulher conta que os pais de seu companheiro nunca a aceitaram como parte da família. “Eles só quiseram ter algum relacionamento comigo depois que souberam da gravidez. Com o falecimento do filho deles eles só continuaram falando comigo por causa da minha filha”.

Depois de perceberem a tatuagem da neta, eles chamaram a mãe da jovem para conversar: “Fui acusada de impor meu ‘estilo de vida’ a ela e de ‘obrigá-la’ a fazer a tatuagem. Eles disseram que eu a estraguei. Eu disse que ela é adulta e capaz de tomar decisões sobre seu corpo. Desde então eles não falam mais com a gente”.

Ela agora está questionando sua atitude uma vez que outras pessoas também a acusaram de ser irresponsável por tatuar a própria filha.

Para os usuários da plataforma, ela não fez nada de errado: “Você é uma tatuadora profissional e sua filha é uma adulta. Ela pediu, pagou e assinou a autorização para o desenho”.