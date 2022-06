Cor de esmalte usado pela madrinha a fez ser expulsa do chá de panelas

Uma mulher está se questionando sobre ter tomado a atitude correta depois que sua amiga, que está noiva, decidiu expulsá-la de seu chá de panelas por conta da cor do esmalte utilizado por ela.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a jovem decidiu compartilhar sua história no Reddit e pedir a opinião dos demais usuários da plataforma para saber se realmente está errada.

De forma anônima ela conta: “A noiva e eu somos melhores amigas desde os 10 anos de idade e sempre nos demos muito bem, nunca tivemos uma briga sequer. Eu detesto conflitos então sempre os evito ao máximo e por vezes acabei cedendo aos desejos dela para evitar algum atrito”.

“Ela está planejando seu casamento há 2 anos e me pediu para ser sua madrinha, o que eu aceitei de imediato. Eu fiquei animada por ser parte desse momento, mas logo comecei a desanimar”.

Segundo ela, os problemas chegaram ao ápice durante o chá de panelas da noiva, assim que ela percebeu a cor de esmalte usada pela amiga.

A noiva a expulsou da festa

Enquanto estava preparando as decorações e organizando a festa, ela foi chamada de lado pela amiga: “Assumi que ela queria falar sobre a festa, mas ela disse algo que feriu meus sentimentos. Ela me pediu para tirar as unhas ou ir embora porque ela achava que usar unhas brancas feria sua condição de noiva”.

Ela ainda tentou se defender contando que eram alongamentos postos especificamente para um encontro que ela teria com o namorado e considerou o pedido da amiga algo “ridículo”.

“Ela me expulsou por não estar respeitando seus desejos de noiva. Fiz o que ela disse e saí do chá de panelas, mas agora as pessoas estão me mandando mensagens afirmando que eu deveria ter tirado as unhas. O noivo dela me pediu desculpas e disse que ela não esperava que eu saísse”.

Depois dessa situação ela ficou se questionando sobre estar errada em manter suas unhas brancas em ocasiões relacionadas ao casamento, mas rapidamente foi tranquilizada pelos demais usuários do Reddit.

“Sua amiga está exagerando. Possivelmente ela acha isso aceitável porque você passou 15 anos evitando conflitos, então é melhor você passar a se posicionar”, afirmou uma pessoa.

“Era um chá de panelas, não o casamento. Foram unhas, e não um vestido! Duvido que alguém além dela tenha notado e se importado com isso”, finalizou outra pessoa.