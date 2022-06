Convidado se espanta ao ver que noivos pediram dinheiro ao invés de presentes

Um convidado ficou chocado ao ver que a lista de presentes de casamento dos noivos era completamente diferente do esperado para um casamento. Segundo ele, ao invés de presentes comuns eles pediram dinheiro para custear as despesas da festa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o convidado decidiu compartilhar sua história por meio de uma publicação realizada no Reddit.

De forma anônima ele revela que a lista de presentes do casal consiste em um valor específico que será destinado para cada um dos fornecedores do casamento, envolvendo buffet, o vestido de noiva e até mesmo a lua de mel do casal.

“Um conhecido está se casando e enviou o site com as opções de presentes para o casamento. Eles querem ter um casamento ‘ostentação’, o que é algo acima de seu estilo de vida. O custo total da celebração é de aproximadamente 30 mil libras (R$187 mil)”.

“Fiquei sabendo disso porque a lista de presentes deles só tem fundos para cada um dos fornecedores do casamento. Eles não pediram nada de presente, somente dinheiro”, informa o convidado.

Ele se espantou com a atitude dos noivos

Seguindo com seu relato, o convidado conta que são esperadas 125 pessoas na comemoração. “Eles convidaram 125 pessoas, então pelas costas eles esperam que cada pessoa contribua com 240 libras (R$1500)”.

“Somente para constar: todos os convidados são jovens que ainda estão cursando faculdade ou pessoas que têm filhos”, explica.

Rapidamente as pessoas começaram a interagir com a publicação do convidado sendo que algumas pessoas compartilharam sua reação ao pedido dos noivos.

Leia também: Noivo afirma ter comprado a casa do casal, mas o dinheiro utilizado era da noiva

“Bastar chamar de ‘fundo para a lua de mel, e usar para pagar o que você quiser. O casal ainda nem tentou se manter ‘discreto’ com o tipo ‘não deixe eles perceberem que estão pagando seu casamento’”, comentou uma pessoa.

Outra pessoa discordou: “Posso ser minoria aqui, mas não vejo problemas em pedir dinheiro ao invés de presentes. No entanto, acho que eles poderiam fazer isso de outra forma”.