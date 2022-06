Você consegue encontrar o atirador camuflado nesta imagem?

Mais um desafio do TikTok: dessa vez, os usuários da rede social quebraram a cabeça para encontrar um franco atirador em meio às pedras desta montanha.

Onde ele estaria?

Veja a imagem novamente:

Você consegue encontrar o franco atirador? (Foto: Reprodução/TikTok)

Não conseguiu identificar? Então chegou a hora da dica: ele está mais perto do que você imagina, ao lado direito. Conseguiu encontrar?

Veja o resultado, compartilhado originalmente usuário do TikTok Nathan Daniels e divulgado pelo portal The Sun US:

