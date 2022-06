Vídeo de tigre atacando cuidador se tornou viral e acidente é investigado

Um vídeo chocante mostrou um momento em que um trabalhador de um zoológico de Periban, no México, foi atacado por tigre e acabou falecendo.

De acordo com o New York Post, José de Jesus, de 23 anos, era quem tratava dos animais e acabou sendo mordido durante a alimentação do felino.

Mesmo sendo levado às pressas para um hospital, o jovem morreu de um ataque cardíaco. No local, ele se recusou a permitir que os médicos amputassem sua mão, que foi gravemente mutilada.

O dono do animal divulgou as imagens para mostrar que o trabalhador era o culpado pelo ataque. O proprietário também disse que pagou as contas médicas da vítima.

As autoridades iniciaram uma investigação sobre o proprietário do animal, que também tem um leão e um crocodilo no zoológico. O objetivo é descobrir se ele teve permissão do Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais para manter os animais lá.

