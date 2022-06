Vídeo chocante flagra urso em luta selvagem com tigre para defender filhote; assista

Um vídeo impressionante flagrou um momento épico em que uma mãe ursa entrou em uma briga intensa com um tigre macho em uma reserva de vida selvagem indiana.

A filmagem dramática começa com o tigre perseguindo o animal que estava indo com seu filhote em direção a um poço de água, como detalhado pelo site The Sun.

Em um instinto, a ursa protetora então ataca o grande felino e uma batalha feroz se inicia, enquanto o filhote ruge em aflição.

Em um ponto, o tigre até tenta prender, antes que a protetora tente escapar do aperto do felino.

Vídeo chocante flagra urso em luta selvagem com tigre para defender filhote

A filmagem continua mostrando um minuto tenso quando os animais fortes atacam um ao outro para afirmar seu domínio.

Segundo o site, o vídeo foi gravado por um naturalista em uma pousada de ecoturismo em Maharashtra, no Parque Nacional Tadoba.

Incrivelmente, o homem que conseguiu filmar a luta aterrorizante, Akshay Kumar, disse que reconheceu o conhecido macho dominante de 7 anos chamado Matkasur.

O naturalista comentou que Matkasur havia marcado o local como seu território. Ele também disse que a pelagem grossa da mãe ursa a salvou de um resultado pior.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo impressionate foi captado em 2018 e voltou a circular nas redes sociais novamente. Confira:

Com informações do site The Sun