Sogra se decepciona ao descobrir que a nora não quer um ‘chá revelação’

Uma mulher está tendo sérios problemas com sua sogra depois que ela se recusou a fazer um Chá Revelação para seu bebê. Segundo ela, que compartilhou sua história no Reddit, este tipo de celebração a deixa desconfortável.

Conforme publicado pelo The Mirror, a situação acabou deixando um clima tenso entre a mulher e sua sogra, que não aceitou um “não” como resposta.

“Nós estamos esperando um bebê e planejamos nos mudar para meu país de origem depois que ele nascer. Obviamente, acabei deixando a mãe do meu marido brincar de boneca porque sei que ela vai sentir falta do neto e do filho. Eu decidi incluí-la nas consultas médicas e eventos importantes durante a gestação”, conta a mulher.

Apesar de incluir sua sogra nos planejamentos, ela definitivamente não pretende ceder a todos os caprichos da mulher: “Ela perguntou recentemente para quando poderia agendar a festa de revelação de gênero. Na minha cultura isso não é algo importante e eu não me sinto confortável com tudo que envolve essa comemoração”.

“Eu disse a ela que era legal da parte dela se importar com isso, mas que eu preferia não fazer esse tipo de comemoração. Então dei a opção de fazer um grande chá de bebê em troca”.

A sogra não gostou da ideia

Tudo seguiu bem por um tempo, mas durante um exame de rotina a sogra trouxe novamente o assunto quando informou ao médico que ele não deveria falar o sexo do bebê, mas sim colocá-lo em um envelope.

“Meu marido estava trabalhando então fomos somente eu e minha sogra na consulta médica. O médico perguntou se eu queria saber o sexo do bebê e u disse que sim, mas minha sogra me mandou ficar quieta e disse que ele deveria colocar em um envelope para entregá-lo ao responsável pela revelação do sexo”.

“Eu disse que não, que queria saber ali e que revelações de gênero não iriam acontecer na minha gestação. Reforcei que poderíamos ter um chá de bebê maior, mas que não faria um chá revelação. Ela saiu chorando da consulta e logo recebi uma ligação do meu marido”, conta a mulher.

Segundo o relato, a sogra decidiu ligar para o filho e contou que a nora agiu de forma “horrível” com ela. “Eu contei o que aconteceu para ele e ele me disse que entende e que também não gosta dessas celebrações, mas que precisamos ter ‘cuidado’ com a mãe dele”.

Para os usuários do Reddit, ela está completamente dentro de seu direito: “O médico perguntou para você e não para ela. Como mãe, saber ou não o sexo antes do nascimento é sua decisão”, disse uma pessoa.

“Você merece que seus desejos e limites sejam respeitados, seu marido precisa explicar isso para a mãe dele”, afirmou outra.