Nome de bebê é motivo de tensão entre irmãs

Uma mulher se viu em uma situação complicada envolvendo o nome de seu bebê e o bebê de sua irmã. Segundo seu relato, publicado no Reddit, a situação acabou se resolvendo de uma forma inusitada.

Em sua publicação, realizada de forma anônima, a mulher conta que ela e o marido estão esperando seu primeiro filho e que, no momento da publicação, ele estava a apenas algumas semanas de nascer.

“Quando anunciamos a gravidez, depois de completar três meses de gestação, também contamos o sexo do bebê e o nome que escolhemos para ele”, relata a mulher.

Segundo ela, apenas algum tempo depois sua irmã anunciou que estava esperando seu terceiro filho: “Minha irmã e seu marido estão tentando conceber seu terceiro filho nos últimos 5 anos, no entanto eles tiveram algumas complicações por conta de alguns problemas na gestação anterior”.

“Ela descobriu que estava grávida apenas algumas semanas depois de mim e anunciou a gravidez apenas 1 mês depois”, conta a mulher que ainda afirma ter ficado “animada” com a possibilidade de seu filho crescer junto com o filho de sua irmã, que também é um menino.

As duas se apaixonaram pelo mesmo nome

Continuando sua história, a mulher conta que recebeu a visita de sua mãe para ajudá-la a preparar o quarto de seu filho. Durante o encontro ela explica que a mãe perguntou se ela estava disposta a trocar o nome de seu filho pois a irmã gostou do nome escolhido por ela e pretendia utilizá-lo.

“Minha mãe perguntou se nós poderíamos trocar o nome porque seria confuso ter dois netos com o mesmo nome. Eu disse que em hipótese alguma iríamos trocar de nome pois ficamos apaixonados pela nossa escolha”.

Após a recusa, ela recebeu uma ligação da irmã que aumentou a tensão entre as duas: “Ela alegou que esse era seu bebê ‘milagre’ e que tem direito a usar o nome que quiser para ele. Eu disse que ela poderia escolher o nome que quisesse, mas que nós não iríamos trocar de nome”.

Em uma atualização a mulher conta que apenas alguns dias depois teve uma grande surpresa: “Nosso querido menino nasceu um pouco antes do tempo! Decidimos manter o nome e combinou muito com ele. Minha irmã ainda não teve seu bebê, mas anunciou que usará o mesmo nome, só que com uma grafia diferente”.

Para os usuários do Reddit, ela fez o certo ao manter sua decisão, mas deve ficar atenta com as atitudes de sua irmã e como elas irão refletir em seu novo sobrinho.