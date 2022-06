Mulher de Jô, ex-Corinthians, anuncia separação: ‘Quem perdeu foi ele’

Após traição, mulher anuncia fim do casamento Instagram (Reprodução)

Cláudia Silva, casada com o atacante Jô, que jogava no Corinthians, usou as redes sociais na noite da última quarta-feira (15) para anunciar que seu casamento chegou ao fim.

“Eu tentei ser forte enquanto eu pude, eu lutei pelo meu casamento até onde eu pude, eu não estou me sentindo fracassada, pelo contrário, eu estou me sentindo vitoriosa porque eu escrevi uma história linda, eu tenho dois filhos lindos, eu casei, eu fiz tudo certo. Fiz tudo o que uma mulher sonha em fazer e quem perdeu foi ele. Eu não perdi nada. Então, por favor, não falem mais desse assunto comigo”, disse Cláudia nos stories de sua conta no Instagram.

Após a sequência de vídeos, Cláudia escreveu um texto em que diz que a traição do marido “desmoronou a estrutura”. “Ninguém casa para separar. Venho de um lar tradicional, onde nunca faltou amor e união. Meus pais ficaram juntos “até que a morte os separou” e pensei que comigo não seria diferente (…) Até que a traição desmoronou nossa estrutura e deixou-nos de ser um casal.”

O pronunciamento da ex de Jô acontece após a modelo e influencer Maiára Quiderolly confirmar, também pelas redes sociais, que o filho que está esperando é de Jô.

A gravidez da amanta foi revelada pela coluna de Leo Dias, do portal Metrópoles.

Pressão de Jô

Maiára Quiderolly disse que negou a paternidade de seu filho anteriormente após conversa com o jogador. Segundo ela, o atacante estava preocupado com sua “carreira pública”.

“Vi o pai do meu filho disponível para fazer um exame de DNA, como se ele não soubesse que ele é o pai do meu filho. Escutei tudo o que ele falou, fiz tudo o que ele queria. Totalmente pressionada, principalmente por ele ter uma carreira pública”, disse.

“Se ele tivesse negado e vivido tranquilamente, faríamos tudo no particular e cada um viveria a vida. Mas não foi isso, ele tentou limpar a imagem dele e f**** a minha imagem”, completou a modelo.

