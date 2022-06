Um funcionário de um supermercado alegou que um cliente usou a loja para fazer uma atividade tão nojenta que deixou todos os trabalhadores revoltados.

O trabalhador não identificado, que parece trabalhar em uma loja nos EUA, revelou que um consumidor não demonstrou remorso ao usar o local de compras como ‘banheiro’.

O relato, compartilhado no Reedit recentemente, revelou que um consumidor defecou no chão e deixou para a equipe limpar, como detalhado pelo site The Sun.

O trabalhador então alegou que o cliente saiu da loja e observou os funcionários limparem sua bagunça, gerando uma verdadeira revolta.

Funcionário de supermercado revela atitude nojenta de ‘clientes sem noção’ que deixa toda a ‘equipe revoltada’

Na mesma postagem viral, outros recordaram experiências em que os clientes teriam sofrido de diarreia durante as compras.

Segundo o portal, os funcionários também compartilharam suas experiências ao limpar o banheiro.

Um trabalhador disse: “Alguém cagou no canto do banheiro, bem ao lado do vaso sanitário”.

Ainda de acordo com as informações, outro alegou que uma vez encontraram cocô “manchado” no banheiro masculino.

Texto com informações do site The Sun