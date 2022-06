Ela foi chamada de ‘egoísta’ por não aceitar um pedido feito pela amiga

Uma mulher ficou completamente chocada com a reação de sua melhor amiga depois que ela decidiu recusar um convite por não poder se comprometer com o pedido feito por ela. As duas agora estão em uma situação complicada e a amizade pode estar em risco.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história do Reddit e pedir a opinião de outras pessoas. De forma anônima ela conta que as discussões começaram depois que ela não aceitou o pedido da amiga para ser uma das madrinhas no casamento dela.

Ao que tudo indica, a noiva não soube lidar muito bem com a recusa e a está acusando de ser “egoísta” e uma “amiga ruim”, desconsiderando a justificativa da amiga que recusou o pedido por “não conseguir se dedicar à função da forma como deveria”.

“Eu trabalho em período integral e sou a única cuidadora do meu marido que, mesmo conseguindo fazer diversas coisas sem auxílio, precisa de mim para muitas outras. Estou sempre exausta e tentando encontrar algum tempo e energia para fazer minhas tarefas”, explica a mulher

A amiga não gostou de receber um ‘não’

A mulher então revela que recentemente recebeu o convite para ser madrinha de casamento de uma de suas melhores amigas. “Fiquei emocionada pelo convite, mas disse que não poderia aceitar por não conseguir assumir essa responsabilidade no momento devido a todas as demais responsabilidades que tenho”.

“Ela não aceitou bem minha resposta e me acusou de ser egoísta e uma amiga ruim. Disse que todos estão me chamando de egoísta por não estar mais saindo com eles com a mesma frequência”, revela a mulher.

Diante da situação ela decidiu não entrar em uma discussão intensa e apenas falou que não consegue ter energia para lidar com mais responsabilidades no momento. “Ela me disse que eu não precisava me incomodar em ‘achar tempo’ para ir ao casamento dela”.

Segundo o relato, o grupo de amigos está dividido sendo que parte a entende e outra parte está ao lado da noiva. “Me sinto horrível e não queria nada disso, a noiva agora diz que posso arrumar as coisas se aceitar ser sua ‘co-madrinha’, mas ainda sinto que é demais para mim”.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir as suas vontades e não fazer as coisas para agradar aos outros. “Você entende as responsabilidades envolvidas nisso e tomou a decisão que é melhor para você e sua família. Fique firme”.