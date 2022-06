Você consegue encontrar um segundo animal nesta imagem?

Um desafio no TikTok quebrou a cabeça de muita gente na internet nas últimas semanas. Este desenho mostra um pássaro com um alimento na boca em um galho de uma árvore, mas, aparentemente, há um segundo bicho no mesmo desenho.

Onde ele estaria?

Veja a imagem novamente:

Você consegue identificar um segundo animal? (Foto: Reprodução/TikTok/@rana_illusions)

Não conseguiu identificar? Então chegou a hora da dica: tem um “truque” para conseguir enxergar. É bem simples, basta virar o celular de ponta a cabeça.

Está vendo pelo computador? Ok, veja a imagem virada, compartilhada pelo portal The US Sun:

Você consegue identificar um segundo animal? (Resolução) (Foto: Reprodução/TikTok/@rana_illusions)

