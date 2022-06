A polícia do Equador deteve no último sábado (11), em Cuicocha, a Nelson Byron Bedón Rugel, um estuprador em série, popularmente conhecido “O desdentado do Pichincha”, após intensa perseguição.

De acordo com o detalhado pelo portal Metro Internacional, duas turistas faziam uma caminhada pela trilha Gorky Campuzano quando foram surpreendidas por Nelson, que estava com um facão e uma pistola. Por sorte, ambas conseguiram fugir e acionar as autoridades.

Pouco tempo depois, embora Rugel tenha tentado fugir, acabou capturado pela polícia e em seu poder foram encontrados: preservativos, um facão com estojo de couro, uma pistola de plástico e um binóculo.

Polícia prende ‘Desdentado’, estuprador em série, após atacar novas vítimas Reprodução

O histórico do ‘Desdentado’

Altamente conhecido no Equador, Nelson Byron foi o responsável por estuprar diversas meninas, adolescentes e mulheres estrangeiras. Ele ameaçava as vítimas com um facão e um revólver, e atacava preferencialmente casais e grupos.

Em seu histórico, consta que o sujeito foi preso novamente em 2 julho de 2008, “em El Rocío de Guamaní, ao sul de Quito, quando subia o Ungüí. A polícia supõe que ele estava se preparando para caminhar pelas colinas que circundam Pichincha, possivelmente em busca de uma vítima”.

Como apontado anteriormente, além de abordar as vítimas, Bedón as estuprava e ficava com seus pertences, em geral câmeras fotográficas.

