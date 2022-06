Noivo agride esposa em festa de casamento após perder concurso

Embora para muitos seja difícil acreditar que casos como estes são reais, um vídeo compartilhado no Twitter gerou revolta de internautas ao mostrar o momento em que um noivo agride sua esposa durante a festa de casamento. O fato ocorreu no Uzbequistão.

Ao analisar a gravação, nota-se que ambos estão felizes participando da cerimônia, até que o noivo perde um concurso para a esposa e então a golpeia fortemente na cabeça.

Diante do ocorrido, a noiva é acolhida por outras mulheres, enquanto o esposo se mantém no local sem esboçar nenhuma reação.

Aproveite e leia também estas notícias:

Não foram revelados detalhes sobre o que ocorreu após o registro das imagens que viralizaram nas redes e nem se a noiva sofreu algum ferimento mais grave resultado do ataque protagonizado por seu companheiro. Também não há informações se há alguma implicação legal devido à atitude do sujeito com a mulher.

No Brasil, as mulheres são protegidas contra a violência doméstica através da Lei Maria da Penha (Nº 11.340, de 07 de agosto de 2006), que dispõe em seu artigo primeiro:

“Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”.

Mais informações sobre a lei podem ser obtidas no link.

+ QUE TAL APROVEITAR A OPORTUNIDADE E CONFERIR TAMBÉM ESTAS NOTÍCIAS: