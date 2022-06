Mulher se revolta com professora de sua filha após menina ser colocada para comer sozinha: ‘Meu trauma de criança acontecendo com ela’ (Reprodução/Pixabay - Aline Ponce)

Nesta segunda-feira (13), uma mulher fez um relato na plataforma Reddit, após tomar ciência de que a professora de sua filha a colocava para comer sozinha. Através do nome de usuário sndyu, ela escreveu:

“Minha filha tem 6 anos e está na segunda série. Estudou remotamente até alguns meses atrás, então não esteve fisicamente na escola por muito tempo. Recentemente, ela me disse que não queria mais seus lanches embalados, pois desejava comer o que as outras crianças estavam comendo. Minha filha não queria mais suas comidas favoritas”, iniciou o relato.

Segundo a mulher, ela questionou sua filha sobre não querer mais as comidas de antes e a resposta da criança foi surpreendente. A autora do relato conta que a criança desejava poder sentar junto aos outros alunos, mas isso não era possível porque os alimentos levados por ela eram “fedorentos”.

A mãe vai até a professora

“Para ser clara, enquanto crescia, também fui alvo de professores que não me deixavam trazer camarão ou qualquer coisa com alho ou cebola porque odiavam o cheiro. Então, tento não levar nada que possa fazer com que eles ataquem minha filha, como sushi ou arroz frito com ovo. Fiquei muito chateada porque ela é meio chinesa, mas claramente parece asiática e eu senti que era meu trauma de infância acontecendo com ela”, desabafou a mulher.

Após a criança revelar o motivo de sua professora colocá-la para comer afastada de outras crianças, a mãe ligou para ela e a educadora negou. Contudo, uma outra criança da turma afirmou a alegação da menina. Além disso, uma outra professora também havia visto ela comer sozinha antes.

“Sua professora mudou sua história, afirmando que aquilo ocorreu porque minha filha trouxe um caqui para a escola e estava distraindo as outras crianças, pois elas achavam que ela estava comendo um tomate. Ela disse que não queria ver outros alunos se distraindo com a menina comendo comida ‘estrangeira’”, escreveu.

De acordo com o relato, a professora afirmou que sua atitude não era inapropriada e disse não ter nada de errado em colocar a criança para comer sozinha. Ao ouvir isso, a mãe foi até o diretor da instituição e pediu a troca de classe da criança, além de explicar o motivo a ele.

“Meu marido não acredita na afirmação de que os professores teriam dito algo para ela comer sozinha, mas acho que ele não entende porque é branco”, finalizou.

