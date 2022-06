Homem se recusa a pagar ‘pensão’ após seu cachorro ter filhotes ‘não planejados’

Um homem está se recusando a pagar uma ajuda de custo para a dona de uma cadela que acabou “tendo filhotes indesejados” após visitar seu sítio. Segundo ele, a dona da fêmea escolheu levá-la na viagem mesmo sabendo que existiam outros cachorros no local.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem decidiu contar sua história no Reddit. Ele explica que mora na fazenda de sua família e que sempre teve cães de guarda para ajudarem a manter a segurança dos moradores e demais animais da fazenda.

“Tenho dois cães bem treinados e socializados, e não costumo permitir cães que não conheço na fazenda a menos que eu esteja por perto. Um dos cães é macho e não é castrado, o outro é uma fêmea castrada”, conta o homem.

Segundo seu relato, algum tempo atrás sua namorada convidou uma amiga para ficar com ela na fazenda enquanto ele viajava por motivos de trabalho. Ao vê-la com o cachorro, que estava no cio, ele disse que ela não poderia deixar o animal na fazenda porque ele não estaria em casa.

“Minha namorada disse a ela que ela poderia levar a cadela. Me ofereci para pagar pela estadia dela em um canil local, mas minha namorada disse que eu estava sendo controlador, eu só queria evitar problemas”.

Ele então as orientou a manter a cadela na coleira para evitar problemas e as avisou de que tinha um macho não castrado na fazenda.

“Semanas depois, a cadela teve filhotes e elas admitiram que só colocaram ela na coleira depois que minha prima chegou”.

Ela pediu ajuda com os filhotes

Após não seguir as orientações do homem, a dona da fêmea agora está exigindo que ele a auxilie a pagar as contas do veterinário e as despesas com os filhotes. “Ela está reclamando de mim para minha namorada por não ter castrado meu cachorro. Eu me recuso a pagar as despesas”.

Segundo ele, seus cães estavam no local em que deveriam ficar e a situação toda aconteceu mesmo após ele avisar a dona do animal sobre os problemas que poderiam ter. “Ela e minha namorada que devem arcar com as despesas já que insistiram e não seguir minhas recomendações? Estou errado?”.

Para os usuários da plataforma, ele está agindo de forma correta: “Ela trouxe a cadela sabendo dos riscos. É preciso ser ignorante para acreditar que isso não seria um problema ainda mais deixando uma cadela no cio correr com um macho não castrado por perto”.

“Ela deveria ter te escutado e não te culpar por não ter castrado seu cachorro quando ela também não castrou a dela”, comentou outra pessoa.