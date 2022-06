Ex-mulher de Lázaro, o ‘serial killer do DF’, afirma sofrer preconceito

Após 1 ano da perseguição que parou o país, pessoas que era próximas a Lázaro Barbosa, conhecido como o “Serial Killer do DF”, relataram ainda conviverem com as consequências dos atos do homem.

Lázaro, de 32 anos, fugiu após cometer o assassinato de quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia. Ao todo, a busca pelo homem levou quase 20 dias e mobilizou diversas forças policiais do Distrito Federal e de Goiás.

Em declarações ao Correio Braziliense, Luana Cristina Barreto, ex-esposa de Lázaro, conta que ainda precisa lidar com atitudes preconceituosas de pessoas que sabem de seu relacionamento com o homem. Ela se separou de Lázaro, com quem tem 1 filho de quatro anos, no ano de 2016.

Apesar dos crimes cometidos pelo homem, Luana afirma que nunca chegou a perceber indícios da personalidade agressiva e impulsiva do ex-companheiro. Na convivência rotineira ela afirma que Lázaro demonstrava ser uma pessoa atenciosa e amorosa. “Nunca imaginei que ele seria desse jeito. Era um excelente pai, que não deixou o filho passar necessidade”.

Ainda hoje ela afirma sofrer preconceito por causa de seu relacionamento anterior e conta que isso impacta diretamente em sua vida: “Não consigo emprego por conta da relação que tive com ele. As pessoas me olham com nojo e de forma sombria. Eu não tive nenhuma participação nos crimes cometidos por ele”.

Relembre o caso

No dia 9 de junho de 2021, o empresário Cláudio Vidal e seus filhos foram encontrados mortos com tiros e facadas em sua fazenda, localizada na área rural de Ceilândia, DF.

A esposa de Cláudio, Cleonice Marques, foi encontrada morta 72 horas depois em um córrego localizado a aproximadamente 8km da casa em que morava. Em pouco tempo, os indícios levaram a polícia a iniciar uma caçada humana por Lázaro Barbosa, que recebeu o apelido de “Serial Killer do DF”.

Ao todo, foram 20 dias de buscas incansáveis pelas matas da região. Mais de 300 policiais foram dedicados à operação e a população local ficou completamente aterrorizada com a possibilidade de um Serial Killer estar a solta na comunidade.

Leia também: VÍDEO: Mulher pede ajuda após ser assombrada por espírito de Lázaro, que ficou conhecido como ‘Serial Killer do DF’

A busca terminou no dia 28 de junho quando a polícia recebeu uma denúncia dizendo que Lázaro estava perto da casa da mãe de sua ex-mulher. Ele foi flagrado em câmeras de segurança da região e entrou em confronto com os policiais após ser abordado.

Na troca de tiros Lázaro foi ferido e levado no porta-malas de uma viatura para a ambulância do Corpo de Bombeiros. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.