Melhore suas habilidades encontrando os 7 erros que estão escondidos nestas imagens da série de quadrinhos “Turma da Mônica”.

O desafio, de nível um pouco mais difícil, foi compartilhado no YouTube recentemente.

No jogo, Mônica aparece com um lindo vestido de noiva. Confira as duas imagens:

Crédito (Reprodução YouTube - Turma da Mônica)

Você consegue encontrar os 7 erros escondidos nestas imagens do desenho Turma da Mônica?

No desafio, duas imagens são colocadas de forma paralela, uma verdadeira e a outra falsa.

Cada uma possui minúsculas alterações onde o jogador deve apontar onde estão essas pequenas diferenças, comparando e mostrando que na verdade as duas imagens são bem diferentes.

Ótimo jogo para estimular o cérebro

O jogo pode ativar e estimular várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, melhorando igualmente todas elas.

Como detalhado pelo site Minhas Atividades, a prática estimula seu lóbulo occipital quando identifica os objetos que está enxergando.

O desafio também exercita juntamente o lobo parietal quando você analisa as relações espaciais entre os objetos que vê.

Já encontrou os 7 erros? Então confira o resultado (não vale olhar antes de encontrar todos os pontos):