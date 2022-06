Você consegue encontrar o sol escondido nesta imagem?

Encontre o sol escondido no desenho! (Foto: Rattan Direct)

O outono do hemisfério sul está chegando ao fim: faltam apenas três dias para a chegada oficial do inverno desta parte do planeta.

Sim, os dias frios até agora não eram exatamente do inverno. Pelo jeito, outono não é mais sempre igual, mas isso não quer dizer que as folhas não sigam caindo no quintal, certo?

Ainda mais nesse desenho. São tantas folhas amareladas e em tons próximos que o sol está camuflado em meio a elas. Tem até algumas nozes perdidas.

Você consegue encontrá-lo?

Esse desafio não é tão fácil, mas é possível solucioná-lo. Preste bem atenção, pois as cores podem dar uma baita confundida, mas é possível achar o sol.

Veja a imagem novamente:

Encontre o sol escondido no desenho! (Foto: Rattan Direct)

Você conseguiu localizar? Uma dica seria buscar pela parte da imagem que não está preenchida com detalhes em marrom...

E agora, achou?

Veja a resolução do desafio, compartilhado pelo portal Insider:

Encontre o sol escondido no desenho! (Resolução) (Foto: Rattan Direct)

Achou o desafio complicado? Confira outros publicados pelo Metro World News recentemente:

Você consegue encontrar a tartaruga em menos de um minuto?

Encontre a tartaruga na imagem! (Foto: depor.com)

Ela está “camuflada” entre diversos dinossauros. Veja onde ela se posicionou!

Você consegue encontrar os óculos escondidos neste desenho?

Encontre os óculos nesta imagem! (Foto: genial.guru)

São muitos detalhes, mas é possível achá-los rapidamente mesmo em meio a tanta bagunça. Veja a resposta aqui!

Que número você vê nesta imagem?

Que número você enxerga aqui? (Foto: genial.guru)

Preste atenção às cores das bolinhas! Com um pouco de esforço é possível, mas caso não encontre, veja a resposta aqui!

Você consegue encontrar a coruja escondida nesta imagem?

Encontre a coruja escondida na imagem! (Foto: cool.guru)

É preciso estar bem atento aos mínimos detalhes do desenho. Saiba onde ela está aqui!

Você consegue ver um tigre escondido na imagem?

Encontre o segundo tigre na imagem! (Foto: Reprodução)

É preciso bastante atenção para conseguir achar! Descubra onde está a pegadinha!

Quantos animais você enxerga neste desenho?

Descubra os animais desta foto! (Foto: Reprodução)

Poucas pessoas conseguem visualizar todos os bichos desenhados. Saiba quantos são neste link!