Vídeo: bandido audacioso quebra poste para roubar bicicleta

Um vídeo que viralizou no Chile mostra a audácia de um jovem criminoso em sua tentativa de roubar uma bicicleta, que estava presa com corrente a um poste de ferro, desses com o nome da rua no topo.

O roubo teve várias testemunhas, além da pessoa que gravou o vídeo e postou nas redes sociais, mas nenhuma delas pensou em interceder de qualquer forma para evitar o roubo.

No vídeo, é possível ver quando o rapaz com uma blusa com capuz move o poste de um lado para outro com força, para arrancá-la de sua base e com isso liberar a corrente.

Na hora em que a corrente se solta, ele calmamente sobe na bicicleta e sai pedalando, com a maior tranquilidade e sem se preocupar de que alguém pudesse vir atrás dele naquele momento.

LEIA TAMBÉM: Divorciado, homem processa enteado para ressarcir dinheiro que gastou com ele

Veja o vídeo:

Cada día más descarados, no sé qué nos falta.... pic.twitter.com/aLQ8o0CWbf — Igraine (@Igra_ine) June 13, 2022

Assaltante atrapalhado

Em outro vídeo que viralizou nas redes, desta vez na Argentina, um assaltante atrapalhado tenta fugir de uma casa que havia invadido para roubar, mas bêbado, fica preso na lança do muro pelas calças, de ponta-cabeça.

O ladrão era um jovem de 17 anos e havia entrado na casa para roubar objetos e vender depois. Os donos da casa foram alertados pelo latido alto dos cães e já encontraram o garoto imobilizado nas grades, pedindo socorro para que o tirassem dali, pois sua perna doía muito. O dono da casa disse que ele só sairia quando a polícia chegasse. O flagrante foi feito de madrugada, por volta das 5h da manhã.

O ‘incidente’ ocorreu na cidade de Posadas, na Argentina, na última sexta-feira. Um vizinho gravou a cena, enquanto o ladrão chorava e pedia para sair, dizendo que se seu pai soubesse, iria dar-lhe uma surra.

Veja as imagens: