Trabalhador de supermercado revela inusitada atitude de ‘clientes preguiçosos’ que deixa toda a ‘equipe enlouquecida’

Um trabalhador, não identificado, de um supermercado revelou uma inusitada atitude de ‘clientes preguiçosos’ que deixa toda a ‘equipe enlouquecida’.

A reclamação foi compartilhada em um fórum do Reddit para funcionários da rede inglesa Aldi, como detalhado pelo site The Sun.

Na postagem, o trabalhador de uma unidade na Inglaterra mostra uma tela de telefone detalhando o pedido online de supermercado de um comprador.

A foto tem a legenda: “Que bom começo de manhã. Foram 126 produtos e o primeiro pedido do dia.”

Com o serviço ‘curbside pickup’, o cliente faz o pedido faz o pedido online e passa apenas para fazer a retirada.

Rapidamente, um usuário respondeu: “Deve haver um limite. Não mais que 60 produtos. Preguiçosos.”

Outro disse: “Eu recebi um pedido de 200 itens em outro dia, isso me fez surtar um pouco”.

Um post semelhante mostrou um pedido de 129 itens, que supostamente gera um incômodo na equipe por ser uma compra difícil de fazer em pouco tempo.

No entanto, nem todos concordaram que os pedidos de coleta são uma tarefa árdua.

Um trabalhador disse: “Sou o único que gosta de fazer ‘curbside pickup’?”.

“Isso me mantém fora do movimento constante, além de ser como jogar simulador de cliente e terminar com uma corrida para colocar todos os itens no carro da pessoa”.

No mês passado, alguns funcionários da Aldi alegaram que adoram assistir a vídeos de treinamento chatos, porque é melhor do que lidar com clientes.

Ainda de acordo com as informações, um número alarmante de funcionários também já viu compradores defecando nos corredores.

