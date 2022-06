O casamento pode ser definido como um vínculo sagrado entre duas almas que juraram ao universo se comprometerem uma com a outra eternamente.

No entanto, o sacramento acabou perdendo seu valor e significado principalmente devido à incompatibilidade entre o casal, como detalhado pelo site India.com.

‘Incompatibilidade mental’, ‘incompatibilidade sexual’ e ‘incompatibilidade de nome’ são as razões mais proeminentes que criam um desequilíbrio no relacionamento.

Numerologia: como encontrar o parceiro perfeito com base em sua data de nascimento

Para ter um relacionamento que seja mútuo, podemos aproveitar a beleza da astrologia e da numerologia para dar asas adicionais às nossas tomadas de decisão e planejar suas vidas com bastante antecedência.

Alguns dos parâmetros numerológicos importantes para o casamento:

Nascimento

O nascimento afeta a personalidade e o processo de pensamento de um ser humano.

Neste link, decodifique o propósito de sua vida com base em sua data de nascimento

Nome

A compatibilidade com base no ‘nome’ é um parâmetro igualmente importante. Cada letra do nome é igualmente essencial no casamento.

Por exemplo, o elemento da primeira e última letra do nome decide o libido. Caso isso não esteja em sincronia, haveria incompatibilidade sexual sendo notada no casal e levando à separação.

Neste link, falamos sobre numerologia e casamento: como o número afeta o amor, os relacionamentos e o destino do seu parceiro.

Concórdia

Concord são um padrão específico de classificação de números em diferentes grupos. O número na mesma concordância tem uma atração e inclinação natural um para o outro.

Por exemplo, números como 3, 6 e 9 formam uma concordância e, portanto, naturalmente, eles se atraem e, muitas vezes, se associam para relacionamentos de longo e curto prazo.

Além disso, existem outros parâmetros vitais baseados na numerologia. Saiba mais neste link.