‘Dia dos Namorados da decepção’: Mulher deixa noivo no shopping após ele insistir para ela comprar relógio de 350 dólares

Neste domingo (12), data em que se comemora o ‘Dia dos Namorados’ no Brasil, uma mulher fez um relato no Reddit sobre ter passado por um episódio desagradável com seu noivo no shopping. Através do usuário Balconies13, a moça contou sobre como tem sido seu relacionamento com ele na plataforma.

“Aaron e eu estamos juntos há dois anos. Tenho um emprego bem remunerado e trabalho longas horas. Ele costumava ter um turno de três semanas em um trabalho que pagava cinco vezes menos do que o meu. Estamos em ótimas condições em tudo, exceto em dinheiro”, iniciou o relato.

De acordo com a mulher, seu noivo costuma gastar muito com coisas extravagantes, embora seu trabalho não lhe dê o luxo. Ela conta que Aaron gosta de obter coisas novas, relógios, produtos eletrônicos e acessórios para carros e faz o possível para presenteá-lo quando pode.

“Depois que ele perdeu o emprego, tenho notado que me acompanha sempre que vou às compras, então me manda comprar coisas caras ali mesmo. Acabo pagando para evitar fazer uma cena em público porque ele me implorava e começava a ter um ataque se eu me recusasse”, desabafou.

Segundo o relato, a mulher conversou com Aaron sobre isso, afirmando não se sentir confortável por pagar todas as coisas de seu agrado. Ela afirmou que na próxima birra, o deixaria ‘plantado’ no local e iria embora.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Moça se irrita e rebate sogra após ela dizer que o filho estava com a mulher ‘mais linda’ do casamento”

O pedido do relógio

De acordo com a autora do relato, ela foi ao shopping junto com o noivo comprar um presente para seu pai e passaram por uma loja de acessórios.

“Aaron me disse para parar e segui-lo quando entrou na loja. Eu sabia que tinha algo de errado porque ele falou repetidamente que tal relógio que valia mais de 350 dólares e expressou sua admiração pelo objeto”, escreveu.

“Ele então perguntou se eu poderia pagar por isso, mas eu disse que não e menti sobre ter apenas 300 para o presente do meu pai, e é por isso que estávamos lá em primeiro lugar”, continuou.

A mulher conta que seu noivo se apegou ao relógio e questionou se seu pai era mais importante do que ele. O homem levantou a voz e sua noiva pediu para parar com aquilo, contudo Aaron se recusou e insistiu que a mulher pagasse pelo relógio. “Eu apenas me virei e saí da loja e do shopping”, disse.

“Entrei no meu carro e fui para casa. Ele começou a me ligar sem parar, mas não conversamos até ele chegar em casa. Aaron explodiu dizendo que eu reagi de forma ridícula e egoísta depois que me implorou e eu recusei.”

Segundo o relato, o noivo disse que poderia pagá-la de volta, mas ela era muito egoísta para considerar aquilo. “Ele gritou comigo e saiu para encontrar seus amigos. Seu melhor amigo tentou se envolver, me culpando por como me comportei no shopping e insinuando que o que eu estava fazendo era um controle financeiro.”

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.