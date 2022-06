Vídeo mostra como homem pega cobra congelada pelo frio

No final de maio de 2022, uma massa polar atingiu a Argentina e fez a temperatura cair em grande parte do país. Em cidades como Santa Fé, Rosário e Córdoba, o termômetro chegou ao máximo de 10 graus na época e isso rendeu um grande impacto nos setores rurais.

De acordo com o jornal El Litoral, as geadas nas pastagens surpreendeu a população, mas também os animais do local.

Uma cobra foi encontrada congelada e chegou a se tornar viral nas redes sociais: “Olha se não está frio, até as víboras congelaram aqui”, diz um argentino que mostra a cobra para a câmera.

O usuário @gustavoestevez918 do TikTok, a conta compartilhou a sequência da cobra rígida pelo congelamento e recebeu muitas curtidas e comentários.

Veja o que aconteceu:

De todas as formas, tentar pegar uma cobra com as mãos, mesmo que ela pareça congelada, é arriscado.

Para garantir a sobrevivência, muitas cobras podem dissimular comportamentos nada comuns, chegando até a se fazerem de mortas.

Um vídeo no Twitter que se tornou viral, mostra a incrível reação de uma cobra quando é tocada.

My snake whenever I ask it for money: pic.twitter.com/ghcahWTM3O — Mayibo (@Can_You_Handle) November 12, 2020

Trata-se de uma cobra “Hognose”, que se se faz de morta e é conhecido por usar essa estratégia para se proteger, o que rendeu o apelido de “cobra zumbi”.

Com a missão de enganar o inimigo, esta cobra começa a se contorcer como se agonizasse. Ela mantém a boca aberta para cima com a língua de fora e pode até expulsar seu trato digestivo.

Ela ficará imóvel por alguns minutos, mas depois pode “voltar à vida” e atacar. As autoridades responsáveis por parques da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, fizeram um alerta e aconselharam as pessoas a não tocarem em cobras “mortas” pelo caminho, pois poderia se tratar desta espécie.