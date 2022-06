Urso é flagrado tomando banho com ursinho de brinquedo na floresta (Reprodução/Extraído do The Dodo)

No ano passado, Tamarack foi resgatado de uma zona de incêndio florestal no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. As patinhas do filhote de urso órfão foram queimadas no incêndio. Informações são do portal The Dodo.

O urso passou por um tratamento para curar seus ferimentos em uma instalação de cuidados com a vida selvagem. Para a surpresa dos socorristas, o animal conseguiu regressar para a natureza.

Após o susto pelo qual passou, Tamarack segue vivo e bem de saúde. Desde sua fuga da última vez, Toogee Sielsch, entusiasta da vida selvagem, registrou o urso em câmeras de trilhas colocadas em toda a floresta próximo à sua casa.

O flagra das câmeras

Recentemente, uma das câmeras instaladas por Sielsch flagrou Tamarack se banhando em uma grande poça em determinada região da floresta. Contudo, o animal não estava sozinho. Em sua companhia, havia um urso de brinquedo encontrado por ele – que provavelmente encontrou pelas redondezas e já fez amizade.

Ninguém sabe de onde surgiu o urso de brinquedo adquirido por Tamarack, contudo o urso parecia ter feito um novo melhor amigo. Sielsch se sentiu maravilhado com o que comtemplava.

“Pensei como era quase um exemplo perfeito da brincadeira não apenas de jovens ursos negros, mas de todos eles”, disse Sielsch ao The Dodo.

Aquele registro do urso com toda certeza se tornou o plot twist merecido, já que o animal passou por uma situação complicada no ano anterior, podendo ter custado sua vida. Feliz e com um novo amigo, Tamarack está vivendo um cenário merecido, um cenário feliz.

“Fico muito feliz em ver seu progresso contra todas as probabilidades como o filhote órfão e curador do ano, agora com um ano”, disse Sielsch. “Isso mostra o quão tenaz é a vida selvagem quando se trata de sobrevivência.”