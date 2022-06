Noiva exagera na bebida e acaba ‘dando um show’ no dia de seu casamento

Uma noiva fez diversas pessoas caírem na risada depois de compartilhar uma gravação feita durante a recepção do seu casamento. Após ignorar os conselhos de sua mãe para ficar longe de bebidas alcoólicas, a noiva acabou “dando um show” na festa.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a noiva decidiu compartilhar parte da gravação, e o conselho de sua mãe, em um vídeo divulgado no seu perfil do TikTok.

Na publicação, que já alcançou mais de 1 milhão de visualizações, a noiva, Shannon, mostra que definitivamente não conseguiu seguir os conselhos de sua mãe para o grande dia.

Nas imagens é possível ver a jovem noiva arrumada para o casamento com o conselho de sua mãe escrito logo abaixo na imagem: “Não beba demais no dia do seu casamento, você vai querer se lembrar dos detalhes no dia seguinte”.

Apenas alguns momentos depois, é possível ver uma gravação que mostra Shannon, visivelmente bêbada, rolando um barranco abaixo enquanto ainda trajava seu vestido de noiva.

Ela guardou boas memórias

Depois de receber diversas visualizações e comentários em seu primeiro vídeo, Shannon decidiu continuar contando a história de seu casamento para os demais seguidores do TikTok.

Ela optou por responder a um de seus seguidores que pediu por mais fotos, ou vídeos, da comemoração: “Eu tenho algumas fotos, mas provavelmente não se encaixam nessa questão. Esse aqui comigo não é meu marido, mas sim meu padrinho. A essa altura meu marido já tinha aproveitado o bastante da situação”.

Rapidamente os seguidores da noiva começaram a interagir em sua publicação e reforçaram que lembranças como essas é que fazem um casamento ser realmente inesquecível. “Qual o sentindo de ter um casamento se esse não for o resultado?”, questionou um seguidor.

“Parece ser um grande casamento! Espero que vocês tenham se divertido. O dia foi sobre você e seu marido, mais ninguém importa”, comentou outra pessoa.