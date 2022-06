Mulher faz sucesso na internet em vídeo ensinando como limpar o ânus

Camila Gutz, uma mulher que é fisioterapeuta pélvica e usuária do TikTok, viralizou com um vídeo, que já soma mais de 10 milhões de visualizações, após ensinar como limpar adequadamente o ânus e evitar odores nesta região.

De acordo com informações, a profissional resolveu fazer tal conteúdo depois de receber questionamentos sobre o tema em sua conta do Instagram. “Fiz esse vídeo pois recebo mensagem todos os dias de gente reclamando que o parceiro ou a parceira tem o cheirinho ‘atrás’. Vocês podem até achar engraçado eu falar desse assunto aqui, mas é extremamente necessário. [...] Muitas pessoas crescem sem o pai e nem a mãe conversarem sobre higiene íntima”, explicou Camila.

O ‘tutorial’ compartilhado pela mulher

Como explicado por Camila, o ato isolado de levar o sabonete à região íntima não é capaz de remover o odor, que permanecerá. A mulher reforça que o adequado é levantar cada lado do bumbum e passar o dedo ao redor das “preguinhas”. Uma vez esticadas, é possível fazer a correta limpeza e remover as sujeiras.

Por fim, Gutz disse ainda que após o processo de lavagem no banho, é importante secar adequadamente a zona, uma vez que excesso de água poderia resultar em odores também. “Você vai sair do banho, se secar e pegar a ponta seca da toalha e secar bem a região”, explicou.

Para ver o vídeo que repercutiu, basta que clique aqui.

Criatura ‘misteriosa’ é registrada circulando ao redor de zoológico

Uma estranha e misteriosa criatura foi registrada circulando próximo de um zoológico da cidade de Amarillo, no Texas, Estados Unidos, no último dia 21 de maio, e desde então vem intrigando os internautas que levantam teorias sobre o que pode de fato se tratar.

Através de uma publicação no Twitter, o governo da cidade de Amarillo trouxe alguns questionamentos. “É uma pessoa com um chapéu estranho que gosta de andar à noite? Um chupa-cabra? Você tem alguma ideia do que esse Objeto Não Identificado poderia ser?”.

Desde que foi publicada, a imagem viralizou e soma mais de 9 mil curtidas, além de diversos compartilhamentos.

Quer ver o restante da notícia? Então, clique aqui!