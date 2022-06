Mãe mata esposo por abusar de sua filha e tem ajuda de açougueiros para se livrar do corpo

Laura Marcela Campos, uma mulher de 47 anos, foi detida, junto de seus filhos, 37 e 21, em Buenos Aires, na Argentina, após matar o companheiro. A motivação principal do crime teria acontecido depois que ela descobriu que o sujeito havia abusado sexualmente de sua filha.

De acordo com o detalhado pelo portal Publimetro, Laura espancou o ex-companheiro até a morte e com a ajuda dos filhos, que são açougueiros, esquartejou o corpo e espalhou as partes por diversos pontos da capital argentina. A cabeça do homem foi encontrada em um balde com cimento e as pernas em outra rua.

Sobre o homem assassinado, este foi identificado como Daniel Tomás Silvero, de 56 anos, que contava com duas denúncias de abuso sexual, uma contra sua filha biológica e outra contra sua enteada.

A versão da mãe à polícia

Inicialmente, Campos havia dito aos oficiais que no dia em que o crime ocorreu (1 de maio), o ex-companheiro havia saído da capital para pescar, porém imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que Daniel chega em um carro branco na casa em que vivia com a mulher. A partir deste momento, ela confessou o crime e revelou os detalhes de como tudo ocorreu.

Não há atualizações do caso até o momento e mãe e filhos seguem detidos após confessar assissinato.

