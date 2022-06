Funcionário de supermercado revela ‘estratégia inusitada para confundir’ clientes

Uma funcionária de uma famosa rede varejista revelou alguns segredos adotados pela equipe, incluindo por que os produtos nunca estão no mesmo lugar.

Paige Saunders, que trabalha na rede COSTCO há vários anos, revelou os detalhes recentemente, como detalhado pelo site The Sun.

Produtos ocultos

Quando perguntada se os funcionários realmente ‘escondem’ produtos ou trocam de propósito, ela afirmou em um vídeo do YouTube: “Não estamos escondendo coisas para enganar os clientes ou movendo coisas de propósito”.

“Outra equipe faz as alterações da noite para o dia”, seguindo uma estratégia da empresa.

No entanto, Saunders afirmou que os próprios funcionários não optam por movimentar itens pela loja, mas que a diretriz vem da empresa (e sim, já eles querem gerar uma pequena confusão).

“Eles movem para que você passe um tempo procurando e no caminho, pegue outras coisas”, afirmou.

Quem descarrega o carrinho de compras?

Segundo Saunders, os clientes são, na verdade, aqueles que devem descarregar seus carrinhos na esteira do caixa, não os trabalhadores.

Ainda de acordo com as informações, ela deixou isso claro, já que alguns clientes ficam na espera de que os funcionários também façam isso no caixa.

Com informações do site The Sun