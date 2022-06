Se você quiser realmente saber o que acontece nos bastidores de suas lojas favoritas, converse com alguém que trabalhou para a empresa.

Muitos trabalhadores do varejo acabam revelando segredos sobre seus ex-empregadores quando deixam o emprego – e algumas das coisas que acabam sendo divulgadas podem chocar, como detalhado pelo site The Sun.

Em um caso polêmico sobre o tema, um ex-funcionário da CVS revelou algumas informações preocupantes sobre o que está acontecendo nas lojas da rede de drogarias americana.

Ex-trabalhador de farmácia faz revelação importante e manda aviso preocupante aos clientes

Segundo o site, o ex-funcionário revelou que, em sua unidade específica, eles simplesmente não limpavam com a frequência que deveriam.

“As prateleiras estão super empoeiradas e sujas. Teríamos que limpá-las, mas sempre estava muito nojento”, disse o ex-funcionário, cujo nome não foi divulgado.

O ex-funcionário também revelou que as bandejas que eles usavam para manipulação na unidade estavam sujas, e que não recebiam o cuidado necessário.

Ainda de acordo com as informações, o The Sun entrou em contato com o CVS para comentar, mas não obteve resposta. Confira:

I worked at CVS – there's a reason the shelves are always so dusty https://t.co/AZazIb52kk — Fabulous (@Fabulousmag) June 10, 2022

Com informações do site The Sun