Elefante mata mulher de 70 anos e depois volta para pisotear seu corpo durante funeral, na Índia

Uma mulher de 70 anos morreu após ser pisoteada por um elefante em Rasgovindpur, no estado de Odisha, na Índia. Segundo veiculado por jornais internacionais como o “The New York Post” e o “Daily Mail”, a vítima voltou a ser atacada pelo mesmo animal enquanto era velada por familiares.

Relatos da polícia local, veiculados pela imprensa, apontam que o elefante, que tinha presas, escapou de um santuário animal. Ele cruzou o caminho da vítima, Maya Murmu, enquanto ela buscava água em um poço na Vila de Raipal, na província de Mayorbang. Assim, o bicho a pisoteou e ela foi socorrida a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Após a liberação, os familiares de Maya iniciaram a cerimônia de despedida e preparavam uma pira funerária. Foi quando, segundo os relatos policiais, o animal reapareceu, pisoteou a vítima novamente e jogou o corpo pelos ares.

O jornal britânico “Independent” ressaltou que os familiares da vítima ficaram em choque e que só conseguiram seguir com o funeral depois que o elefante foi embora. Não há informações se o animal foi capturado ou se deixou mais alguém ferido.

Ainda conforme a publicação, ataques de elefantes não são raros na região. No ano passado, foram contabilizadas 42 mortes envolvendo esses animais.

Já em 2018, a cidade de Rasgovindpur foi invadida por uma manada de cerca de 120 elefantes, que deixaram um rastro de destruição. Eles chegaram, inclusive, a derrubar casas inteiras e deixando carros em destroços.

Tailândia

Em julho do ano passado, uma mulher levou um susto ao encontrar um elefante entrando na cozinha de sua casa, na Tailândia. O animal estava em busca de comida e foi flagrado em um vídeo.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal The Guardian, Ratchadawan Puengprasoppon [a moradora] revelou em entrevista que estava dormindo quando escutou um forte barulho e ao chegar em sua cozinha identificou a enorme cabeça do animal, que pegou os mais variados itens.

Embora o susto e a situação evidentemente atípica para muitos, segundo informações levantadas, esta não é a primeira vez que o animal, conhecido como Boonchuay e que mora no parque nacional Kaeng Krachan, visita a vila.