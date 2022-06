Tatuagem de pata de cachorro não se parece em nada com uma pata

Uma mulher ficou completamente espantada ao perceber que sua delicada tatuagem de patas de cachorro na verdade fica longe de se parecer com isso.

Exibindo o desenho em uma publicação feita no Reddit, a mulher conta que tomou a decisão de eternizar as patas em homenagem a seus cachorros, conforme informado pelo The Sun.

Sem se identificar, ela postou a imagem com a legenda: “Agora meus cachorros estarão sempre ao meu lado aonde quer que eu vá”.

Não demorou muito para que a publicação feita pela jovem fosse bombardeada de comentários, sendo que muitos deles foram duros ao criticar a imagem em suas costas.

Enquanto algumas pessoas tiveram dificuldades em identificar o que realmente estava desenhado nas costas da jovem, outras fizeram questão de criticar o desenho e até mesmo fazer comparações indelicadas.

“Levou um tempo necessariamente grande para descobrir que são pegadas”, comentou uma pessoa ao que outra complementou: “Isso são pegadas? Eu pensei que era algum tipo de trevo ou flor escura”.

“Deveriam ser flores ou pegadas? Isso na verdade parece com o desenho de um ânus”, comentou outro usuário da plataforma ao que um quarto complementou: “Definitivamente parece uma pessoa sofrendo com problemas de hemorroidas”.

Tatuagens desastrosas

Recentemente, outro caso de tatuagens “incompreensíveis” viralizou nas redes sociais. Desta vez, foi um lembrete para que pessoas com vontade de tatuar algo em outro idioma se atentem ao que realmente está escrito em suas tatuagens.

O lutador francês Jimmy Vienot acabou sendo alvo de piadas depois que sua mais nova tatuagem apresentou um pequeno erro de grafia que mudou completamente seu significado.

Jimmy decidiu tatuar a palavra “Muay Thai” em seu antebraço, mas optou pela escrita tradicional. No entanto, um pequeno erro do tatuado fez com que a frase ganhasse um novo, e indelicado, sentido.

