Jovem tenta estourar ‘espinha’, mas acaba descobrindo que o tinha não era acne

Você possivelmente já deve ter tentado estourar alguma espinha na vida, certo? E, para a jovem Siobhan Harrison, de 24 anos, do Reino Unido, esta seria mais uma ação do tipo até que ela descobriu que o que tinha não era uma espinha, mas sim um câncer. Vamos entender melhor este caso?

De acordo com o detalhado pela jovem, no último ano, ela identificou em seu seio o que acreditava ser uma espinha e então tentou espremê-la. No entanto, percebeu que tempos depois continuava crescendo, então resolveu procurar um médico.

Siobhan reforçou que acreditava que poderia se tratar de um cisto ou algo do tipo, porém quando recebeu os resultados dos exames o médico lhe informou que tinha câncer de mama. “Nunca pensei que fossem me diagnosticar com câncer sendo tão jovem”, afirmou.

Coloque estas notícias em sua lista de leitura:

O que veio depois do diagnóstico da jovem?

Por sorte, o câncer pode ser operado, em um procedimento que teve resultado positivo. De toda forma, os médicos submeteram Harrison a 12 sessões de quimioterapia e duas semanas de radiação para evitar que o câncer volte.

Agora, a jovem de 24 anos busca conscientizar as pessoas. “Quero espalhar a mensagem entre todas as jovens para que verifiquem as espinhas ou brotos ou caroços no peito e notifiquem seus médicos se houver alguma alteração. Isso pode salvar suas vidas”.

+ APROVEITE A OPORTUNIDADE E LEIA TAMBÉM: