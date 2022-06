Encontre o gato em 30 segundos e descubra se possui a habilidade de olhar aguçado

Trabalhar com testes de percepção é uma tarefa divertida, não é? O Metro World News Brasil tem desenvolvido diversos desafios como estes para você tentar resolver. Desta vez, entrou mais um gatinho para a conta!

Pode ser desafiador e muito complicado resolver testes desse tipo. Os gatos, por exemplo, possuem a habilidade de camuflagem. Olhando para a imagem abaixo, você consegue encontrar o gatinho?

Encontre o gatinho! (Reprodução/Reddit @Capybara_Official)

Caso tenha encontrado o felino na primeira espiada, você realmente tem um olhar aguçado. Está de parabéns! Se não encontrou na primeira tentativa, não se preocupe.

Para te ajudar, vamos te dar uma dica a mais, está ok? Mesmo tornando as coisas um pouquinho mais claras, não significa que o desafio ficou fácil, tudo bem? Pode ser que o felino esteja te encarando de seu esconderijo. Preste atenção dentro do quadro vermelho.

Encontre o gatinho! (Reprodução/Reddit @Capybara_Official)

Se você conseguiu perceber a presença do gatinho, tiramos o chapéu! Caso não tenha encontrado, abaixo você confere a resposta do teste.

Confira a resposta:

Encontre o gatinho! (Reprodução/Reddit @Capybara_Official)

Encontre o gatinho! (Reprodução/Reddit @Capybara_Official)

Gatinhos e a camuflagem...

Você sabia que os felinos possuem a habilidade de se camuflarem? É algo mais comum do que parece. As listras e manchas na pelagem dos gatinhos costumam evoluir rapidamente, dando origem a uma variedade de padrões que os ajudam a se esconderem na natureza.

Se você quiser se divertir com mais atividades de encontrar os gatos escondidos, abaixo deixamos a recomendação do vídeo de um canal no YouTube. Os youtubers Dearo e Manu embarcaram nos desafios de caçar felinos nas imagens.

Assista ao vídeo:

Os ambientes domésticos, por exemplo, também fazem parte dos cenários onde os felinos adquirem a habilidade de camuflagem. Vai dizer que nunca viu memes e imagens de gatinhos fofos se escondendo por aí?

Seja em cima da TV, dentro do guarda-roupa ou atrás do cesto de roupas sujas, os felinos sempre encontram uma forma surpreendente de se esconderem, mesmo que não seja proposital.

Abaixo você encontra mais desafios para realizar:

