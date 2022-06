Começou o segundo split do CBLOL 2022

As partidas do CBLOL 2022 voltaram a acontecer na tarde deste sábado. Buscando o título de campeão nesse segundo split, as 10 equipes retornam a Arena CBLOL localizada em São Paulo.

Nessa primeira etapa todos os times jogam contra todos em partidas únicas com turno e returno. Ao final das 18 rodadas, os seis primeiros se classificam para os playoffs. Ficou curioso para saber o que aconteceu nas partidas? Confira abaixo.

paiN Gaming Vs RED Canids Kalunga

Fazendo uma reedição da final do split passado, paiN e RED se encontraram novamente no stage e mostraram que ainda estão afiados.

Em um jogo pegado, as duas equipes confirmaram o motivo de serem cotados como dois dos favoritos à classificação.

O jogo pareceu começar favorável para a paiN, que conquistou a primeira eliminação e o primeiro arauto do jogo. Com pouca diferença no placar de ouro, o controle de mapa e os objetivos neutros fizeram a diferença nas lutas e colocaram a REDa frente depois que os tradicionais não conseguiram fazer bom uso do buff do Barão.

Após uma nova luta, a conquista da Alma do Dragão e do buff do Barão, a RED invadiu a base da paiN e conquistou a primeira vitória desta etapa.

INTZ vs Rensga

Em um confronto entre duas equipes que ficaram de fora dos playoffs na primeira etapa do CBLOL deste ano, INTZ e Rensga chegaram repletos de novidades para o segundo split.

Mostrando uma INTZ completamente diferente da etapa anterior, os Intrépidos vieram para a arena trazendo de volta a vitoriosa dupla Micao e Jockster na rota inferior.

Em um jogo com objetivos disputados e jogadas impressionantes realizadas pelas duas equipes os Cowboys não conseguiram se reencontrar com a vitória e viram a INTZ conquistar a vitória.

Em dois anos essa foi a primeira vez que a INTZ conseguiu sair vitoriosa em uma estreia.

Liberty vs Miners

De volta a Arena, Liberty e Miners se reencontraram em uma das partidas mais equilibradas do dia.

O jogo permaneceu equiparado em grande parte do tempo. Torres, objetivos neutros e eliminações ficaram praticamente empatados até que a Liberty conseguiu encaixar uma boa luta e eliminou quase que completamente os jogadores da Miners.

Aproveitando a vantagem numérica, eles conseguiram conquistar o buff do Barão, mas cederam o ponto de alma para os adversários. Apesar disso, com o buff do Barão, a Liberty conseguiu abrir o caminho e seguiu pra base da Miners conquistando sua primeira vitória no segundo split do CBLOL.

Fúria vs KaBuM!

Fazendo sua estreia no segundo split do CBLOL, Fúria e KaBuM vieram com tudo pra partida.

Em outro jogo muito equilibrado, as duas equipes ficaram grande parte do tempo com o placar praticamente empatado e deixaram as definições da partida para os detalhes.

O jogo foi definido após uma luta bem executada pela Fúria, que simplesmente atropelou a KaBuM e conquistou a primeira vitória.

LOUD vs Flamengo Los Grandes

Depois de uma semana repleta de polêmicas, a equipe do Flamengo enfrentou a LOUD em sua primeira partida no segundo split do CBLOL.

Com um início de jogo equilibrado, as duas equipes buscaram garantir os objetivos neutros para conquistar a vantagem na partida.

Apesar de um começo bom para os dois lados, não demorou muito pra LOUD deslanchar na partida e aumentar a diferença de ouro ficando em uma situação confortável.

Mesmo com a vantagem no ouro, a equipe do Flamengo Los Grandes não se deixou abater e continuou buscando pontos de virada na partida, com direito a um roubo de Barão que deu uma sobrevida para a equipe.

Com algumas lutas muito bem executadas, eles até que conseguiram ganhar tempo na partida, mas não foi o bastante para parar a LOUD que fechou o jogo e garantiu a primeira vitória.

As partidas do CBLOL 2022 voltam amanhã, 12 de junho, a partir das 13 horas.